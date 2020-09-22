روسيا واثقة من نجاح لقاحها، ومخاطر قانونية قد تلاحقها

قال رئيس الصندوق الحكومي الذي يمول مشروع اللقاح الروسي لمرض كوفيد تسعة عشر، إن روسيا واثقة في نجاح لقاحها لدرجة أنها ستتحمل جانبا من المخاطر القانونية إذا سارت الأمور على غير ما يرام، بدلا من اشتراط قبول المشترين للمسؤولية الكاملة، وذلك في تصريحات لوكالة رويترز للأنباء.

ويجعل هذا القرار الجهات التي تتولى تطوير اللقاح بدعم من الدولة عرضة لمطالبات بتعويضات ضخمة، إذا ما ظهرت له أي آثار جانبية غير متوقعة، وقد سعت المؤسسات العديدة التي تعمل على تطوير لقاحات إلى تحاشي هذا الوضع، ‬‬بطلب تحمل الدول المشترية المسؤولية الكاملة عن أي تعويضات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا