السيسي: أي تجاوز للخط الأحمر في سرت والجفرة الذي حددته مصر سيتم التصدي له

القاهرة 23 سبتمبر 2020 (وال)- أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التصدي لأي تجاوز للخط الأحمر في سرت والجفرة الذي حددته مصر فيما سبق.

وجاء تأكيد الرئيس المصري – في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة – قائلا إن “بلاده ملتزمة بمساعدة الليبيين على تخليص بلادهم من التنظيمات الإرهابية والمليشيات، ووقف التدخل السافر من بعض الأطراف الإقليمية”.

وقال الرئيس السيسي: “مصر متمسكة بمسار التسوية السياسية في ليبيا، فالأزمة الليبية تؤثر على أمن دول الجوار، وأي تجاوز للخط الأحمر في سرت والجفرة الذي حددته مصر في ليبيا سنتصدى له”.

وأضاف السيسي “سندعم ليبيا في حربها ضد الإرهاب وتدخلات بعض الجهات الإقليمية”.

وشدّد السيسي على ضرورة محاسبة الدول التي تخترق القرارات الدولية، مثل الدول التي تساهم بنقل الإرهابيين إلى سوريا وليبيا، مضيفًا أن مصر حريصة على إرساء السلم والأمن الدوليين، وإن بلاده تدعو إلى تبني نهج يحقق الأمن والاستقرار.

وأكد الرئيس السيسي دعمه لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، التي يعيش فيها مثله مثل دول الجوار في المنطقة، مشددًا على دعم عملية السلام على أساس حل الدولتين. (وال- القاهرة) ر ت

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