ليبيا نيوز

ماكرون: ندعو تركيا لتوضيح تصرفاتها في ليبيا والتدخلات الأجنبية عمقت الأزمة

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

باريس 23 سبتمبر 2020 (وال)- أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن التدخلات الأجنبية في ليبيا فاقمت الأزمة ولا بد من احترام حظر السلاح.

وقال ماكرون: “هنالك من يقوم بنقل المرتزقة والإرهاب إلى ليبيا، ونعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا”.

وتابع ماكرون: “ندعو إلى حوار فعّال مع تركيا، لتفادي النزاع في شرقي المتوسط، وندعو تركيا لتوضيح تصرفاتها في ليبيا”.

وخلال كلمته، تحدث الرئيس الفرنسي قائلا: “العالم في وضعه الراهن؛ لا يمكن اختزاله بالخصومة بين الصين والولايات المتحدة”، داعيًا المجتمع الدولي إلى “بناء تحالفات جديدة”.

وقال ماكرون – في خطابه أمام الجمعية العامة للمنظمة الدولية: “لسنا محكومين جماعيا بأن نكون في شكل ما مجرد شهود على عجز جماعي”. (وال – باريس) ر ت

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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