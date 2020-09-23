ماكرون يدعو لإشراك دول الجوار لحل الأزمة الليبية

نيويورك 23 سبتمبر 2020 (وال) -قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون, يوم أمس الثلاثاء, إنه يريد حشد جميع جيران ليبيا للمساعدة في إيجاد حل للصراع في البلد الذي تعصف به الحرب, بحسب ما ذكرته وكالة رويترز الإخبارية.

وأضاف في كلمة للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس: “هذه هي المبادرة التي ترغب فرنسا في قيادتها في الأسابيع المقبلة بالاشتراك مع الأمين العام للأمم المتحدة, جمع كل دول الجوار للمساعدة في الوصول إلى حل في ليبيا, تواصل جيران ليبيا مجددا أمر حيوي على الأمد الطويل”, ولم يذكر الرئيس الفرنسي أسماء الدول التي يريد إشراكها في المحادثات.

وكان ماكرون دعا في وقت سابق إلى فرض عقوبات على منتهكي نظام حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا, واتهمت باريس أنقرة بانتهاك حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا, ما أدى إلى توترات دبلوماسية بين البلدين.(وال نيويورك) س خ.

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