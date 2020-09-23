المشير خليفة حفتر والسيد عقيلة صالح يصلان القاهرة في زيارة مفاجئة

القاهرة 23 سبتمبر 2020 (وال) -وصل إلى القاهرة، مساء أمس الثلاثاء، قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي السيد عقيلة صالح, في زيارة مفاجئة.

وقالت تقارير إعلامية إن حفتر وصالح سيناقشان الأوضاع الميدانية وتطورات المبادرات السياسية مع مسؤولين مصريين.

وكان المشير خليفة حفتر، والسيد عقيلة صالح, قد اجتمعا مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وأعلن حينها عن مبادرة مصرية عرفت “بإعلان القاهرة”, لوقف إطلاق النار وحل الأزمة السياسية في ليبيا.(وال القاهرة) س خ.

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