هزة أرضية تضرب غرب إيران

طهران 23 سبتمبر 2020 (وال) -ضربت هزة ارضية بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر فجر اليوم الأربعاء, محافظة لرستان غرب ايران.

وأفادت المؤسسة الجيوفيزيائية التابعة لجامعة طهران ان الهزة الارضية, وقعت الساعة 3:29 فجر اليوم حسب التوقيت المحلي (+3.5 تغ)، على خط طول 48.177 درجة شرقا، وخط عرض 33.240 درجة غربا.

وحددت مركز الهزة الارضية في منطقة جشمك على مسافة 25 كيلومترا من بلدة معمولان, وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح الارض, ولم ترد لحد الآن تقارير عن خسائر بشرية او مادية جراء وقوع هذه الهزة الارضية.(وال طهران) س خ.

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