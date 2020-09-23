مجلس النواب الأميركي يقر حظر استيراد منتجات شينجيانغ

واشنطن 23 سبتمبر2020 (وال) -أقر مجلس النواب الأميركي، أمس الثلاثاء، بأغلبية ساحقة مشروع قانون يحظر استيراد منتجات صناعية من إقليم شينجيانغ الصيني الذي تقول واشنطن إن بكين تجبر فيه أفرادا من أقلية الأويغور المسلمة على “العمل بالسخرة والاستعباد، فقط مقابل الأكل والشرب”.

وفي شبه إجماع نادر في الكونغرس الأميركي، ليل الثلاثاء، أيد 406 نواب مشروع القانون في حين صوّت ضده ثلاثة نواب فقط.

وينص مشروع القانون على حظر جميع الواردات من شينجيانغ باستثناء تلك التي يكون هناك “دليل واضح ومقنع” للجمارك الأميركية على أنها ليست نتاج عمل قسري.

والأويغور هم مسلمون ناطقون بالتركية، يشكلون المجموعة اللاتينية الأكبر في شينجيانغ، الإقليم الشاسع الواقع في شمال غرب الصين والذي يتمتّع بحكم ذاتي.(وال واشنطن) س خ.

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