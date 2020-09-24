غوتيريش يحذر من أزمة ديون وشيكة للبلدان النامية غير الساحلية في زمن كورونا

في الاجتماع الوزاري السنوي لوزراء خارجية البلدان النامية غير الساحلية، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش من أزمة ديون تلوح في الأفق لهذه الدول، قائلا إن الديون العالمية قد وصلت إلى مستويات قياسية في ظل جائحة كورونا.

وأضاف غوتيريش، في الاجتماع الذي عقد على هامش أعمال مداولات الجمعية العامة، أن أثر الجائحة يفاقم التحديات التي تواجه البلدان النامية غير الساحلية، إذ عطل التجارة والمواصلات وحركة الصادرات والواردات، مشيرا إلى أن أكثر من ربع الإيراد العام في بعض الدول يستخدم لسد الديون.

وشدد غوتيريش على أهمية ضمان وصول كل الموارد وسبل تخفيف عبء الديون إلى جميع الدول التي تحتاجها.

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