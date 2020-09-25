مجلس الأمن يناقش الحوكمة فيما بعد جائحة كورونا

أجرى مجلس الأمن الدولي أمس مناقشة على مستوى القمة، حول الحوكمة فيما بعد جائحة كوفيد تسعة عشر، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.

غوتيريش قال إن فيروسا صغيرا أصبح التهديد الأول في العالم اليوم، وأن الجائحة اختبار حقيقي للتعاون الدولي، مشيرا إلى أن جائحة كورونا تلقي بظلالها الثقيلة على أنحاء العالم، ولكنها تحذير يجب أن يحفز على العمل.

من جهته قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إن هذه الجائحة أثارت التساؤلات حول قدرة المؤسسات على الاستجابة لمثل هذه التهديدات الماثلة التي تؤثر على العالم بأسره، مشددا على أن تحديث هذه المؤسسات أمر ملح وبالغ الأهمية.

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