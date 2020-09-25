السلمي يطالب بضرورة صيانة خزان صافر النفطي لتفادي كارثة في البحر الأحمر

وجه رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي اليوم نداء إلى المجتمع الدولي، محذرا من الوضع شديد الخطورة الذي وصل إليه خزان النفط العائم “صافر” قبالة ميناء رأس عيسى في مدينة الحديدة على البحر الأحمر.

وأوضح السلمي أن هذا الخزان لم يخضع للصيانة منذ خمس سنوات، ويواجه خطر تسريب مليون ومئة ألف برميل من النفط الخام، الأمر الذي سيؤدي إلى غرق أو انفجار الخزان، وينذر بكارثة بيئية واقتصادية وإنسانية تتخطى آثارها الجمهورية اليمنية، ويشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلامة البيئية في الدول المطلة على البحر الأحمر.

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