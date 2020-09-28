رئيس لجنة الخارجية بالنواب يُشيد بموقف باريس وأبو ظبي الداعم لاستقرار ليبيا

طبرق 28 سبتمبر 2020 (وال)-أشاد رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي النائب يوسف العقوري، بتصريح وزيرا الخارجية الفرنسي جان لودريان ونظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، حثا فيه إلى دعم وقف إطلاق النار الدائم، ودعم الحوار السياسي بين الليبيين ووقف التدخلات الأجنبية.

هذا وجاءت تصريحات وزيرا الخارجية البلدين خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعهما في العاصمة باريس.

وأكد النائب يوسف العقوري على أهمية تصريحات السيد لودريان، بشأن ضرورة توزيع عائدات النفط بعدالة بين جميع المناطق، معتبرا إن العمل على الملف الاقتصادي؛ سيخفف جزء كبير من النزاع في ليبيا.

وجدّد العقوري التزام مجلس النواب الليبي بمخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، وحرص المجلس على التنسيق المستمر مع الجانب الإماراتي والفرنسي، من إيجاد حل للأزمة الراهنة عبر الحوار السياسي. (وال- طبرق) ف م/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال