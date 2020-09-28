اجتماع قمة مجموعة العشرين سيعقد افتراضيا يومي الـ21 والـ22 من نوفمبر

أعلنت السعودية أن قمة زعماء دول مجموعة العشرين ستعقد بشكل افتراضي في موعدها المحدد يومي الحادي والعشرين والثاني والعشرين من نوفمبر.

وصرحت الحكومة السعودية في بيان لها بأن القمة ستركز على حماية الأرواح، واستعادة النمو من خلال التعامل مع جائحة كورونا وتجاوزها، والتعافي بشكل أفضل من خلال معالجة أوجه الضعف التي اتضحت خلال الجائحة.

مضيفة أن القمة ستسعى إلى تعزيز الجهود الدولية من أجل اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع، من خلال تمكين الأفراد وحماية الكوكب وتسخير الابتكارات لتشكيل آفاق جديدة.

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