وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن عمر يناهز 91 عاما

الكويت 29 سبتمبر 2020 (وال) -أعلن الديوان الأميري الكويتي اليوم الثلاثاء, في بيان بثه التلفزيون الحكومي، عن وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح, عن عمر يناهز 91 عاما, بإحدى المستشفيات في الولايات المتحدة الأميركية, حيث كان يخضع للعلاج منذ يوليو الماضي.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح, في بيان بثه التلفزيون: “ببالغ الحزن والأسى, ننعى إلى الشعب الكويتي, والأمتين العربية والإسلامية, وشعوب العالم الصديقة, وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت”.

وأعلن مجلس الوزراء الكويتي اليوم الثلاثاء, الحداد 40 يوما, وإغلاق الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام, على روح أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وكانت الكويت قد أعلنت، في 18 يوليو الماضي، عن نقل بعض صلاحيات أميرالبلاد لولي عهده, نواف الأحمد الجابر الصباح (83 عاما)، بعد دخول الأمير المستشفى.(وال الكويت) س خ.

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