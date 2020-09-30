محادثات الغردقة تدعو للإسراع بفتح خطوط المواصلات بين جميع المدن الليبية

الغردقة ختتمت يوم أمس الثلاثاء, جولة المحادثات المباشرة بين وفدي حكومة الوفاق الليبية والجيش الليبي, برعاية الامم المتحدة, والتي ناقشت على مدى يومين القضايا الأمنية والعسكرية الملحة بين الجانبين في الغردقة.

وأشار بيان صدر عن الأمم المتحدة, إلى الترتيبات الأمنية في المنطقة التي سوف تحدد في المرحلة المقبلة على ضوء اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+ 5, بالإضافة إلى البحث في مسؤوليات ومهام حرس المنشآت النفطية.

وخلص المشاركون إلى جملة من التوصيات سيتم عرضها لاحقا على اللجنة العسكرية المشتركة 5+5, هي:

– الإسراع بعقد اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بلقاءات مباشرة خلال الأسبوع المقبل.

– الإفراج الفوري عن كل من هو محتجز على الهوية من دون أية شروط أو قيود, واتخاذ التدابير العاجلة لتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية, وذلك قبل نهاية شهر اُكتوبر المقبل عبر تشكيل لجان مختصة من الأطراف المعنية.

– إيقاف حملات التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية, واستبداله بخطاب التسامح والتصالح ونبذ العنف والإرهاب.

– الإسراع في فتح خطوط المواصلات الجوية والبرية بما يضمن حرية التنقل للمواطنين بين كافة المدن الليبية.

– أهمية إحالة موضوع مهام ومسؤوليات حرس المنشآت النفطية إلى اللجنة العسكرية المشتركة 5+5, وإعطائه الأولوية لغرض تقييم الموقف من جميع جوانبه ودراسته واتخاذ الاجراءات الكفيلة بضمان انتظام عملية الانتاج والتصدير.

من جهتها, رحبت الأمم المتحدة بالنتائج التي توصل إليها الوفدان, على أمل أن يسهم هذا التطور الإيجابي في تمهيد الطريق أمام الأطراف الليبية نحو الاتفاق على وقف نهائي ودائم لإطلاق النار في وقت قريب.(وال الغردقة) س خ.

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