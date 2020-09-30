الأمير نواف الأحمد الصباح يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة أميرا للكويت

الكويت 30 سبتمبر 2020 (وال) -أدى نواف الأحمد الصباح، أمير الكويت الجديد، والأمير السادس عشر للبلاد، صباح اليوم الإربعاء، اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة، وتعهد في كلمة بالمناسبة على العمل على أمن واستقرار وازدهار بلاده، وأعرب الأمير الجديد عن الاعتزاز “بدستورنا ونهجنا الديمقراطي”.

كما أكد على استذكار توجيهات الأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح، ونصائحه السديدة والاعتزاز بها، وقال إن “وطننا يواجه اليوم ظروفا دقيقة وتحديات خطيرة، لا يمكن مواجهتها إلا بتضافر الجهود”.

يأتي ذلك فيما تستعد الكويت لمراسم دفن الشيخ صباح الأحمد الصباح، الذي أسهم في قيادة الكويت في واحدة من أكثر العقود اضطرابا بالمنطقة.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد نادى بولي العهد الشيخ نواف أميرا للبلاد، خلفا لشقيقه الشيخ صباح الأحمد الصباح، الذي توفي أمس الثلاثاء في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبخصوص مراسم جنازة الأمير الراحل، وسيقتصر حضورها على أفراد الأسرة الحاكمة، بسبب المخاوف من عدوى فيروس كورونا.

يشار أن جنازة الأمير السابق الشيخ جابر الأحمد الصباح في عام 2006، قد شهدت حضور الآلاف من الكويتيين، وجموع من المواطنين والمغتربين في شوارع البلاد.(وال الكويت) س خ.

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