الرئاسة المصرية: جونسون يدعم جهود مصر في تسوية الأزمة الليبية

القاهرة 30 سبتمبر 2020 (وال) -أعلنت الرئاسة المصرية، أن رئيس الوزراء البريطاني، أعرب عن دعمه للجهود المصرية “الملموسة والمقدرة” لتسوية الأزمة الليبية حسب ما نشرته صفحة المتحدث باسم الرئاسة المصرية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة بسام راضي، إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بحثا فيه جملة من الملفات الدولية والإقليمية وفي مقدمتها الوضع في ليبيا.

وأوضح راضي أن السيسي أكد “موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية، والهادف إلى استعادة الاستقرار والأمن، ودعوة الأطراف الليبية كافة إلى التفاعل الإيجابي البناء في المسارات المختلفة المنبثقة من قمة برلين وإعلان القاهرة، وذلك للوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.

وأضاف أن تلك الانتخابات “ستدشن بداية مرحلة جديدة للشعب الليبي، نحو تحقيق السلام والاستقرار واستعادة أركان الدولة الوطنية، وإنهاء فوضى انتشار الجماعات الإرهابية”.

وقال راضي إن جونسون أبدى دعمه للجهود المصرية، وأن الجانبين توافقا “بشأن استمرار التشاور والتنسيق المشترك في هذا الصدد”.

كما تطرق الاتصال إلى قضية سد النهضة، وأكد السيسي تمسك بلاده بحقوقها المائية “من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف” كما شدد على “الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعب المصري باعتبارها مسألة أمن قومي”.(وال القاهرة). س خ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال