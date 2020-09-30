سماع دوي انفجار كبير في باريس وضواحيها

باريس 30 سبتمبر 2020 (وال) -أفادت وكالة رويترز اليوم الأربعاء، عن سماع دوي انفجار كبير في العاصمة الفرنسية باريس وضواحيها، فيما أوضحت الشرطة أن الدوي ناتج عن اختراق طائرة مقاتلة حاجز الصوت، وقال شهود إن “دوي انفجار كبير تردد في العاصمة الفرنسية وضواحيها”.

وأضاف الشهود “أن مبانيهم اهتزت”، وأفاد أشخاص من عدة مناطق مركزية وكذلك في ضواحي مجاورة أنهم سمعوا الانفجار.

ولم ترد تقارير فورية عن أي دخان أو حريق، بينما أوضحت شرطة باريس لاحقا أن صوت الانفجار ،كان نتيجة اختراق طائرة مقاتلة حاجز الصوت.(وال باريس) س خ.

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