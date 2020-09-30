ليبيا نيوز

ألمانيا تعتزم تشديد إجراءات مكافحة الفيروس دون فرض عزل عام

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قالت المستشارة، أنغيلا ميركل، إن ألمانيا ستقيد حجم التجمعات وستفرض غرامات على من يستهينون بضوابط المتابعة، وذلك في إطار جهود كبح انتشار فيروس كورونا خلال فصلي الخريف والشتاء.

تصريحات ميركل جاءت بعد مؤتمر مع قادة ولايات ألمانيا الستة عشر، مضيفة أن هذه القيود ستفرض تجنبا لعودة عزل عام جديد بأنحاء البلاد، مشيرة إلى أن الحفاظ على الاقتصاد له الأولوية.

هذا وشهدت ألمانيا معدلات إصابات ووفيات منخفضة نسبيا حتى الآن خلال الجائحة، لكن ميركل قالت إن الحالات يمكن أن تصل إلى تسعة عشر ألفا ومئتين يوميا إذا استمرت الاتجاهات الحالية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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