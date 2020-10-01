ديفينسكي … العالم كله سيبكي لأجل كينو

أرجنتين 1 أكتوبر 2020 (وال) توفي الرسّام الأرجنتيني “خواكينم سالفادور لافادو” الملقّب بـ «كينو»، أمس، عن عمر يناهز 88 عاماً، بحسب ما أعلن ناشر قصصه المصورة عن شخصية الفتاة الصغيرة الذكية “مافالدا” التي ابتكرها.

وكتب الناشر “دانيال ” عبر «تويتر» أن «كينو” مات، جميع الأشخاص الطيبون في البلد وفي العالم كله سيبكونه.

تعد “مافالدا” أشهر ابتكاراته، وهي ابنة ربة منزل ووكيل تأمين أرجنتينيين.

وكان المؤلف يعبّر عن موقف مستنكر لعالم الستينات من القرن الـ20، من خلال أسئلة “مافالدا” لوالديها والشروح التي كانا يقدمانها إليها عن الديكتاتورية والاكتظاظ السكاني والحرب النووية و(الزعيم الكوبي) فيدل كاسترو وسواها من المواضيع.

وصدرت قصص “مافالدا” للمرة الأولى عام 1964، وفي إسبانيا التي كانت تحت حكم فرانكو، كانت مخصصة فقط للبالغين، في حين كانت محظورة في بوليفيا وتشيلي والبرازيل.

وبعد انقلاب عام 1976 في الأرجنتين، ترك كينو بلده وعاش في المنفى، في إيطاليا أولاً ثم في إسبانيا.(وال ـ أرجنتين)

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