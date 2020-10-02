غوتيريش: كورونا أظهرت هشاشة العالم وكشفت عن مخاطر تم تجاهلها لعقود

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، إن جائحة كورونا أظهرت هشاشة العالم وكشفت عن المخاطر التي تم تجاهلها لعقود، ومنها النظم الصحية غير المناسبة، والفجوات في الحماية الاجتماعية، وعدم المساواة الهيكلية، والتدهور البيئي وأزمة المناخ.

وأوضح غوتيريش أن أسرة الأمم المتحدة حشدت جهودها بسرعة وبصورة شاملة للاستجابة الصحية العالمية، واستمرت في توسيع نطاق المساعدة الإنسانية، كما أنشأت أدوات الاستجابة السريعة للتأثير الاجتماعي والاقتصادي، ووضعت أجندة سياسية واسعة لدعم المجتمعات والمناطق الأكثر ضعفا.

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