تأثير فيروس كورونا على الاتجار بالأشخاص محور ندوة إقليمية عربية – أممية

نظمت إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية ندوة عبر تقنية الاتصال الرقمي حول تأثير فيروس كورونا على الاتجار بالأشخاص، وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبمشاركة ممثلي الجهات المعنية في سبع عشرة دولة عربية، علاوة على لجنة حقوق الإنسان العربية، وأوضحت الجامعة أن انعقاد هذه الندوة يندرج في سياق الجهد القائم على مستوى الجامعة العربية للوقوف على التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، وكذلك في إطار الشراكة المتميزة القائمة بين منظومة العمل العربي المشترك والأمم المتحدة.
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قناة ليبيا
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