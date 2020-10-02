الجامعة العربية توصي بالاهتمام بفئة كبار السن في ظل جائحة كورونا

بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن الذي يوافق الأول من أكتوبر من كل عام، قالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية هيفاء أبو غزالة، إن احتفال هذا العام له خصوصية كبيرة في ضوء الإجراءات الاحترازية التي فرضتها دول العالم، بما فيها الدول العربية، لاحتواء جائحة كورونا، مشيرة إلى أن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب أكد في بيان سابق ضرورة إيلاء اهتمام خاص بفئة كبار السن، وإعطائهم أولوية متقدمة في الوصول إلى المعلومات الصحيحة، ومدهم بكافة الأدوات التي تقيهم من هذا الفيروس الخطير.

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