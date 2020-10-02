إصابة الرئيس الأمريكي ترامب وزوجته بفيروس كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيدخل مع زوجته ميلانيا في الحجر الصحي بالبيت الأبيض، بعد إصابتهما بـفيروس كورونا.

وأصدر البيت الأبيض اليوم بيانا حول إصابة ترامب قال فيه، إن معنويات الرئيس جيدة، وقد ظهرت عليه أعراض طفيفة.

وقال كبير موظفي البيت الأبيض إن الرئيس يعاني من أعراض خفيفة، لكن معنوياته جيدة، معربا عن تفاؤله حيال شفاء ترامب بشكل عاجل.

وأكد المسؤول في البيت الأبيض أن ترامب ليس عاجزا عن أداء مهامه، بل يواصل القيام بكل مسؤولياته.

وبشأن المخالطين لترامب، أكد كبير موظفي البيت الأبيض خلال مؤتمر صحفي، أنه تم تعقب كل الأشخاص المخالطين للرئيس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا