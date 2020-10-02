مجلس الامن يعتمد بالإجماع القرار 2546 حول ليبيا

نيويورك 2 أكتوبر 2020 (وال) -اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 2546 حول ليبيا، الذي جدد بمقتضاه لمدة 12 شهرا الإذن للدول الأعضاء بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة ساحل ليبيا، إذا تم الاشتباه بقيامها بتهريب المهاجرين أو الإتجار بالبشر، القرار الذي قدمت المانيا مشروعه، يخول أيضا الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بإحتجاز تلك السفن.

وأدان القرار “جميع أعمال تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر صوب الأراضي الليبية وعبرها وإنطلاقا منها وقبالة الساحل الليبي، والتي تزيد من تقويض عملية تحقيق الإستقرار في ليبيا وتعرض حياة مئات الآلاف من الأشخاص للخطر”، وفق ما أورده مركز أخبار الأمم المتحدة اليوم الجمعة. وكان القرار الأول الصادر من مجلس الأمن بشأن احتجاز السفن قبالة ساحل ليبيا، قد اُعتمد في أكتوبر عام 2015، وتم تمديده بموجب القرار 2491 (أكتوبر 2019)، ويمثل قرار اليوم تمديدا للتفويض الأصلي.(وال نيويورك) س خ.

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