طبيب ترامب يكشف: هذا هو الدواء الذي يتناوله الرئيس في مواجهة فيروس كورونا

أكد طبيب البيت الأبيض، شون كونلي، السبت، ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يحتاج إلى أي أوكسجين إضافي، وان حالته الصحية لا تتطلب ذلك.

وقال كونلي، في بيان اليوم، 3 تشرين الأول 2020، إن “الرئيس الذي يعالج في مركز والتر ريد العسكري بدأ في تناول الدواء المضاد للفيروسات (ريمديسيفير) الذي سمحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية باستخدامه دواء لجميع المصابين بفيروس كورونا المستجد، والذين تتطلب حالاتهم دخول المستشفى.

ووسعت إدارة الغذاء والدواء ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ، بعد أن كان السماح باستخدامه يقتصر على الإصابات الشديدة بعدوى كورونا.

وكانت شركة “غيلياد” المصنعة لهذا الدواء، والتي تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقرا لها، قد تقدمت بطلب إلى إدارة الغذاء والدواء، في العاشر من آب الماضي، للحصول على موافقة رسمية لاستخدام ريمديسيفير، وبيعه تحت الاسم التجاري “فيكلوري”، وفقا لما نقلت “أسوشييتد برس“.

من جانبه، قال ترمب، في ثاني تصريح له منذ إعلانه إصابته بفيروس كورونا المستجد إنه “يظن أنه على ما يرام”، حيث جاء في تغريدة له على “تويتر” “أنا على ما يرام، أعتقد! شكرا لكم جميعا. أحبكم”.

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، نشر ترمب، مقطع فيديو طمأن فيه الشعب الأميركي على صحته وأنه يتابع عمله الرئاسي بشكل عادي.

وكان مسؤول في البيت الأبيض قد أكد مساء يوم الجمعة، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، سينتقل إلى جناح خاص بمركز “والتر ريد” الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام كأجراء احترازي، مبينا أن الأطباء نصحوا بذلك حتى يتسنى لترمب، تلقي الرعاية الفورية إذا لزم الأمر.