ارتفاع أعداد وفيات فيروس كورونا حول العالم.. والإصابات تقترب من الـ 35 مليونا

ما زال فيروس كورونا يحصد أرواح العديد من البشر حول العالم، حيث وصل عدد حالات الوفاة، السبت، إلى أكثر من مليون و33 ألف حالة، فيما تجاوز عدد المصابين 34,8 مليون.

وبحسب آخر أرقام وإحصاءات جامعة “جونز هزبكنز” الأميركية، اليوم، 3 تشرين الأول 2020، فقد ارتفع عدد الوفيات في الولايات المتحدة إلى نحو 213 ألف حالة منذ بدء تفشي الوباء، كما بلغ عدد الإصابات فيها أكثر من 7,5 مليون.

وفي البرازيل التي تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي الوباء بلغت حصيلة الوفيات فيها حوالي 145 ألفا، وسجلت حتى الآن أكثر من 4,8 مليون إصابة، فيما تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في الهند حاجز المئة ألف حالة لتصبح ثالث بلد في العالم، بعد الولايات المتحدة والبرازيل، يتجاوز هذه العلامة القاتمة وذلك في وقت لا تظهر فيه أي مؤشرات عن انحسار الوباء.

وذكرت وزارة الصحة الهندية أن عدد الوفيات ارتفع إلى 100842 بينما زادت الإصابات 79 ألفا و476 حالة مما يرفع العدد الإجمالي بالبلاد إلى 6,47 مليون إصابة، حيث تسجل الهند حاليا أعلى معدل إصابات يومية بالفيروس في العالم.

وتحتل المكسيك المرتبة الرابعة في قائمة الدول الأكثر تضررا، حيث تجاوز فيها عدد الوفيات 78 ألفا، وسجلت أكثر من 750 ألف إصابة.

وحصد الوباء في بريطانيا أرواح أكثر من 42 ألف شخص حتى الآن، وتم تسجيل 470 ألف إصابة، وتأتي إيطاليا في المرتبة السادسة حيث بلغ عدد الوفيات فيها 36 ألفا، وعدد المصابين 320 ألفا، منذ بدء تفشي الوباء.

وتتقارب حصيلة الوفيات في كل من البيرو، وفرنسا، وإسبانيا حتى الآن، حيث سجلت كل دولة منها أكثر من 32 ألف حالة وفاة حتى الآن.

وفي إيران، أكثر دول الشرق الأوسط تضررا جراء تفشي الوباء، ارتفع عدد الوفيات فيها إلى أكثر من 26 ألف حالة، وتم تسجيل نحو 470 ألف إصابة.