علماء يكشفون مدى خطورة إصابة الرئيس الأميركي ترامب بفيروس كورونا

كشف خبراء صحة عن أن جنس الرئيس الأميركي دونالد ترمب وعمره ووزنه كلها عوامل تجعله أكثر عرضة للإصابة بأعراض حادة لمرض كوفيد-19.

وذكر خبراء في مجال الصحة، أمس الجمعة، 2 تشرين الأول 2020، ان جنس الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وعمره ووزنه كلها عوامل تجعله أكثر عرضة للإصابة بأعراض حادة لفيروس كورونا، كما تجعل احتمال وفاته بسبب المرض حوالي 4 في المئة.

وأوضحوا انه من الصعب تقييم الاحتمالات بدقة، نظرا لأن عوامل مثل مستويات اللياقة البدنية والنشاط بشكل عام والحالة الصحية قبل الإصابة والأبحاث الطبية الحديثة يمكن أن تحدث فرقا كبيرا.

وأشارت ورقة عمل صادرة عن المكتب الوطني الأميركي للأبحاث الاقتصادية نشرت في تموز الماضي، إلى أن احتمال وفاة شخص مصاب بفيروس كوفيد-19 يتراوح عمره بين 70 و79 عاما لكنه يتمتع بصحة جيدة يبلغ 4,6 في المئة بغض النظر عن جنسه.

واستشهد أستاذ المخاطر وخبير الإحصاء في جامعة كامبريدج البريطانية، ديفيد شبيغلالتر، بجهاز يحسب فرص النجاة من مرض كوفيد-19 والذي وضع احتمالات الوفاة لرجل أبيض يتمتع بصحة جيدة ويبلغ من العمر 74 عاما ومصاب بكوفيد-19 خلال ذروة الوباء في بريطانيا في وقت سابق من هذا العام عند ما بين 3 و4 في المئة.

وقال إن هذا الخطر الآن “يفترض أن يكون أقل إلى حد ما” حيث اكتسب الأطباء في جميع أنحاء العالم خبرة في علاج المرض.

فيما اكد أستاذ الصحة العالمية في جامعة ساوثهامبتون البريطانية، مايكل هيد، ان “وضع الرئيس ترمب يدرجه في التصنيف على أنه في خطر، فهو يبلغ من العمر 74 عاما ويقال إنه يعاني من زيادة الوزن“.

وتضع معلومات قدمها طبيب من البيت الأبيض في حزيران الماضي، الرئيس ترمب، في فئة البدناء، والتي تضاعف ثلاث مرات خطر حاجته إلى العلاج في المستشفى، وفقا لبيانات من المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الصادرة في آب.

ماذا عن الغولف والمشي؟

حتى بالنسبة للأشخاص الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و74 عاماً والمصابين بفيروس كورونا، فإن خطر الوفاة أعلى 90 مرة من أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 عاما، وفقا لبيانات المراكز.

وقال جوليان تانغ، الخبير في علوم الجهاز التنفسي بجامعة ليستر، إنه بصرف النظر عن العمر والسمنة “يمكن أن تؤدي مشاكل طبية حالية أخرى مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والرئة المزمنة الأخرى إلى اشتداد أعراض مرض كوفيد-19“.

لكن أستاذ الطب الأيضي (طب التمثيل الغذائي) في جامعة غلاسكو، نافيد ستار، أشار إلى أن ترامب ليس معروفا عنه أنه مصاب بأمراض مزمنة كما أنه نشيط بشكل معقول، فهو يلعب الغولف بشكل متكرر ويبدو أنه يمشي بخفة، الأمر الذي قد يساعد في درء بعض المخاطر.