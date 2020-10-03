استئناف جلسات الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية

الرباط 3 أكتوبر 2020 (وال) -انطلقت مساء أمس الجمعة، الجولة الثانية من جلسات الحوار الليبي، في مدينة بوزنيقة المغربية، بحضور وفدين عن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب.

وتأتي هذه الجولة لاستكمال جلسات الحوار التي احتضنتها المملكة المغربية، خلال الفترة بين السادس والعاشر من سبتمبر الماضي، التي أسفرت عن التوصل إلى “اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية، لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها”.

وكان الطرفان قد اتفقا، على استئناف جلسات الحوار في الأسبوع الأخير من سبتمبر “من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق”، قبل أن يتم تأجيل هذا الموعد بأيام قليلة.

وقد ناشد الطرفان في البيان الختامي المعلن في نهاية الجولة الأولى من جلسات الحوار، “الأمم المتحدة والمجتمع الدولي دعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى توفير الظروف الملائمة، وخلق المناخ المناسب للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا”.(وال الرباط) س خ.

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