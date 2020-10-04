ليبيا نيوز

رئيس مجلس الغرف التجارية السعودي يدعو إلى مقاطعة كل المنتجات التركية

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

الرياض 4 أكتوبر 2020 (وال) -دعا رئيس مجلس الغرف التجارية السعودي، عجلان العجلان، إلى مقاطعة البضائع التي كان يتم توريدها من تركيا إلى المملكة، على خلفية توتر مستمر في العلاقات بين البلدين.

وقال العجلان، في تغريدة نشرها أمس السبت عبر موقع “تويتر”: “المقاطعة لكل ما هو تركي، سواء على مستوى الاستيراد أو الاستثمار أو السياحة، هي مسؤولية كل سعودي، التاجر والمستهلك، ردا على استمرار العداء من الحكومة التركية على قيادتنا وبلدنا ومواطنينا”.

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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