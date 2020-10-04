بدء عودة أداء العمرة للمواطنين والمقيمين في السعودية

بدأت اليوم المرحلة الأولى لأداء العمرة للسعوديين والمقيمين داخل السعودية، بعدد ستة آلاف معتمر في اليوم، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الصحية داخل المسجد الحرام، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس.

وقالت الوكالة إن وزارة الحج والعمرة السعودية، استقبلت أولى طلائع المعتمرين من داخل السعودية، تنفيذا للتوجيهات بالسماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيا وفق أربع مراحل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، واستجابة لتطلع كثير من المسلمين داخل وخارج السعودية لأداء مناسك العمرة والزيارة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا