إصابات كورونا في السعودية دون 400 لأول مرة منذ 5 أشهر

سجلت السعودية اليوم أقل من أربعمئة إصابة جديدة بفيروس كورونا لأول مرة منذ خمسة أشهر، في مؤشر واضح للانحسار مع الاستمرار في الالتزام بالتدابير الاحترازية.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل ثلاثمئة وتسعين حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليصبح الإجمالي ثلاثمئة وستة وثلاثين ألفا وثلاثمئة وسبعا وثمانين حالة.

بينما سجلت خمسمئة وإحدى عشرة حالة تعاف جديدة، ليصبح العدد الكلي للمتعافين ثلاثمئة وواحدا وعشرين ألفا وأربعمئة وخمسا وثمانين حالة، فيما سجلت خمس وعشرون حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى أربعة آلاف وثمانيمئة وخمس وسبعين حالة وفاة.

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