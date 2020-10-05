لقاء بين السفير الأمريكي بليبيا ومدير المخابرات العسكرية المصرية

القاهرة 4 أكتوبر 2020 (وال) -التقى السفير الأمريكي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم الأحد، الذي يزور القاهرة حاليا، مدير المخابرات العسكرية المصرية خالد مجاور.

وأشارت المصادر إلى أن اللقاء جرى في إطار مساعي القاهرة لرأب الصدع بين الفرقاء الليبيين، وأن زيارة نورلاند إلى القاهرة جاءت في وقت يزور فيه رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، العاصمة المصرية .

وكانت مفاوضات 5+5 بين الفرقاء الليبيين قد انتهت في الغردقة قبل أيام، بعد توصل الأطراف المعنية لأفكار بخصوص توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية في ليبيا، وتمثيل الأقاليم الليبية الثلاثة في المجلس الرئاسي وملفات أخرى، فيما اعتبرته الأوساط السياسية تقدما ملحوظا في طريق رأب الصدع.

ونقلت وسائل إعلام تصريحات السفير الأمريكي أشاد فيها بمفاوضات الغردقة، وسعي القاهرة إلى إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية.(وال القاهرة) س خ.

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