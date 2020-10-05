لقاء مرتقب بين المستشار عقيلة صالح والسفير الأمريكي لدى ليبيا

طرابلس 5 أكتوبر 2020 (وال) -يترقب خلال الأيام القادمة، أن يغادر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إلى العاصمة المصرية القاهرة، لعقد لقاء ثنائي يجمعه مع السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند.

ويتوقع أن يناقش خلا الاجتماع، تطورات المسارات السياسية في بوزنيقة، والتحضيرات لحوار جنيف، الذي سيجمع شخصيات سياسية من مجلسي النواب والدولة، فضلا عن المستقلين.

وكان السفير الأمريكي لدى ليبيا، قد أجرى اتصالا هاتفيا قبل نحو أسبوع، مع رئيس المجلس الأعلى، خالد المشري، ناقش فيه الطرفان التطورات الخاصة بالحوار السياسي الذي انطلق في المغرب وسويسرا، وأكد نورلاند خلال الحوار حرص الولايات المتحدة الأميركية على إنجاح هذه الحوارات، مشددا على وجوب أن تكون منسجمة مع قرارات مجلس الأمن، وجهود البعثة الأممية في ليبيا.(وال طرابلس) س خ.

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