المرشح بايدن يبدي استعداده لتأجيل المناظرة بسبب إصابة ترامب بفيروس كورونا

واشنطن 5 أكتوبر 2020 (وال) -ذكرت كيت بيدينجفيلد، نائبة مدير حملة المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، إن المرشح بايدن أعرب عن موافقته على إمكانية تأجيل المناظرة مع ترامب في حال تطلب الأمر.

وأضافت كيت بيدينجفيلد لشبكة “ABC” نيوز: “نأمل أن تجري المناقشة في اليوم المقرر 15 أكتوبر، لكن من الواضح أننا سنتكيف مع أي تغييرات يجب إجراؤها”، وأعربت أن الكثير سيعتمد على الحالة الصحية لترامب.

وأضافت كيت: “نحن، مثل أي شخص آخر في البلاد، نتمنى (لترامب) الشفاء العاجل والكامل”.

وفي الوقت نفسه أشارت إلى أن بايدن اتخذ جميع الاحتياطات، ويقوم بحملته بأمان و “يضرب مثالا يحتذى به”.

وكان قد نقل الرئيس دونالد ترامب إلى مستشفى عسكري في ضواحي واشنطن، بعد إصابته بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.

وفي أحدث تقرير حول حالة الرئيس الصحية، قال فريقه الطبي، في وقت سابق من أمس الأحد، إنه يواصل التحسن، مضيفا أنه عانى مرتين من انخفاض الأكسجين في الدم خلال مرضه الحالي.(وال واشنطن) س خ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال