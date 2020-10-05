ترامب يعلن مغادرة مركز والتر ريد الطبي هذه الليلة

واشنطن 5 أكتوبر 2020 (وال) -أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على “تويتر” اليوم الإثنين، أنه سيغادر مركز “والتر ريد” الطبي العسكري في (العاشرة والنصف مساء بتوقيت غرنيتش).

وأضاف ترامب: “شعور جيد حقا؛ لا تخافوا من كوفيد، لا تدعها تسيطر على حياتك، لقد طورنا تحت إدارة ترامب بعض الأدوية والمعرفة العظيمة حقا، أشعر بتحسن مما كنت أشعر به قبل 20 عاما”.

وأعلن ترامب مساء الجمعة على حسابه في “تويتر” أنه أصيب وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا، وكإجراء احترازي، توجه ترامب إلى مركز “والتر ريد” الطبي العسكري الوطني حتى يتسنى لفريقه الطبي متابعة حالته الصحية.(وال واشنطن) س خ.

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