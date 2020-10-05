تحقيق تقدم إيجابي في المفاوضات الليبية بالمغرب

الرباط 5 أكتوبر 2020 (وال) -أعلن وفدا مجلسي النواب والدولة، خلال المفاوضات في المغرب، عن تحقيق تقدم إيجابي، وأكدا عزمهما العمل على التوصل لاتفاق حول معايير اختيار الشخصيات للمناصب السيادية في ليبيا.

وأفاد الوفدان، في بيان مشترك أصدراه عقب مفاوضات بينهما في مدينة بوزنيقة المغربية، اليوم الاثنين، “بأنهما توصلا في الجولة الأولى إلى تفاهمات مهمة حول توحيد المؤسسات السيادية”، مؤكدين وجود “عزم على استكمال العمل على المعايير في أقرب وقت”.

وأضاف الوفدان: “سادت المشاورات روح التفاؤل ما نتج عنه توحيد الرؤى بخصوص معايير المناصب السيادية”.

كما دعا وفدا مجلس النواب والدولة في بيانهما الأطراف الدولية إلى دعم مسار بوزنيقة الذي حقق نتائج إيجابية.

من جانبه قال ممثل مجلس النواب الليبي في اجتماع بوزنيقة يوسف العقوري، “إن الوفدين حققا تقدما جوهريا حول معايير اختيار الشخصيات للمناصب السيادية، وما زال التباحث مستمرا لإيجاد صيغة شاملة”.(وال الرباط) س خ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال