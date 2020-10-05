ليبيا نيوز

دولة الإمارات تستأنف منح بعض تصاريح الدخول والعمل

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

أبوظبي 5 أكتوبر 2020 (وال) -أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، استئناف منح بعض تصاريح الدخول والعمل في البلاد، وذلك بعد تعليقها قبل 9 أشهر في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد،  بحسب ماذكرته وكالة رويترز الإخبارية.

قالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارات، في تغريدة على “تويتر”، إن الحكومة استأنفت منح تصاريح العمل للأجانب العاملين في الهيئات الحكومية وشبه الحكومية، وكذلك تصاريح دخول العمالة المنزلية.

وكانت الإمارات قد علقت في مارس الماضي، إصدار جميع أنواع تصاريح العمل في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا.(وال أبوظبي) س خ.

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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