ترامب يغادر المستشفى.. وطبيبه: الرئيس لم يتجاوز مرحلة الخطر

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد 4 أيام قضاها في مستشفى عسكري حيث كان يتلقى العلاج من فيروس كورونا، رسالة إلى الأمريكيين.

ونشر الرئيس الأمريكي تسجيلا مصورا لدى عودته للبيت الأبيض تحدث فيه عن فيروس كورونا، حيث صرح قائلا: “لا تدعوه يسيطر عليكم.. لا تخافوا منه”.

وقال ترامب “لا تدعها تسيطر عليك (كورونا).. لا تخف منها.. سنعود، سنعود إلى العمل.. سنكون في المقدمة.. لا تدع الأمر يسيطر على حياتك.. اخرج وكن حذرا”.

وحث ترامب الأمريكيين في التسجيل المصور الذي نشره عبر “تويتر”، على النشاط والحرص، مؤكدا أن الولايات المتحدة لديها أفضل أدوية في العالم.

وعلى الرغم من أن أطباءه قالوا إنه لم يتجاوز بعد “مرحلة الخطر”، فقد ظهر ترامب متحديا بلا كمامة في مقطع مصور نشر بعد وقت قصير من عودته إلى البيت الأبيض من مركز “والتر ريد” الطبي.

وغادر الرئيس الأمريكي مساء الاثنين المركز الطبي العسكري، حيث تلقى علاجا إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليعود إلى البيت الأبيض.

وخرج ترامب مرتديا كمامة طبية وتوجه إلى سيارة ليموزين نقلته إلى مروحية خاصة في رحلة قصيرة إلى البيت الأبيض.

وامتنع ترامب عن تقديم أي رد على أسئلة للصحفيين حول عدد المصابين بفيروس كورونا في البيت الأبيض، مكتفيا بالقول: “شكرا جزيلا لكم”.