الابن الاكبر لترامب : ( أبي مجنون)، والمسرحية التي قام بها في المستشفى قسمت العائلة !

اكد تقرير لمجلة فانتي فير الامريكية ، الثلاثاء، أن نزهة الرئيس الامريكي دونالد ترامب في مستشفى والتر ريد وتغريداته الجنونية لم تكن موضع انتقاد من قبل النقاد السياسيين فحسب بل أنها تثير مخاوف البعض في أسرة الرئيس التي انتقدت تصرفاته .

وذكر التقرير ان “الابن الاكبر لترامب دون جونيور انزعج من تصرفاته خلال اليومين الماضيين ، فقد كان الرئيس الامريكي يائسا ومحبطا من محاولة اظهار القوة في المستشفى في الوقت الذي يتلقى فيه العلاج “.

واضاف أن ”السلوك الطائش والمتهور للرئيس الامريكي تسبب في حدوث انقسام داخل العائلة بشان كيفية كبح جماح الرئيس الخارج عن السيطرة ، حيث حاول الابن الاكبر دون جونيور التدخل لكن ابنته ايفانكا وصهره جاريد كوشنير يواصل الكذب على الرئيس باخباره كم هو رائع “.

وتابع أنه ” وطبقا لجمهوريين تم اطلاعهما على المحادث العائلية فان الابن الاكبر دون جونيور يعتقد ان والده يتصرف بجنون وانا ما قام به في المستشفى اثار غضب الخبراء الطبيين بما في ذلك الطبيب الرئيسي المعالج في مستشفى والتر ريد”.

وواصل أنه ووفقًا للمصادر ” فقد أخبر دون الابن أصدقاءه أنه حاول الضغط على إيفانكا ترامب وإريك ترامب وجاريد كوشنر لإقناع الرئيس بأنه بحاجة إلى التوقف عن التصرف غير العقلاني لكن جاريد وإيفانكا يواصلان إخبار ترامب بمدى روعته، مما دفع الابن الاكبر الى التردد في مواجهة والده وحده ” مشيرا الى أن دون قال ” لن أكون الوحيد الذي أخبره بأنه يتصرف بجنون “.

واشار التقرير الى أن ” الموقف الوحيد الذي اتحدت فيه العائلة هو التغريدات الجنونية التي اطلقها ترامب صباح امس الاثنين بعد قيامة بـ 12 تغريدة دفعة واحدة ، وقد اخبر اولاد ترامب الناس انهم يريدونه ان يتوقف عن التغريد لانهم قلقون وقد حاولوا ثنية عن القيام بعمل كهذا “.

واوضح التقرير أن ” هذه القلق قد يثير السؤال بشان لياقة ترامب للعمل في المنصب حيث وصف ترامب أدوية يقول خبراء طبيون إنها يمكن أن تضعف بشكل خطير وظيفته الإدراكية، فيما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الليلة الماضية أن المنشطات التي يقال إن ترامب يتناولها ، وخاصة الديكساميثازون ، من المعروف أنها تؤثر على الحالة المزاجية ، وتسبب النشوة أو السعادة العامة” .

واشار احد المقربين من عائلة ترامب الى ان ” هناك تاريخ طويل في عائلة ترامب من إنكار المرض الخطير، فقد اصر والد ترامب من قبل على العمل حتى بعد تقدمه بمرض الزهايمر في التسعينيات”، مشيرا الى ان ” والد ترامب فريد ترامب مع تقدمه في المرض نزل الى العمل ذات مرة وهو يرتدي ثلاث ربطات عنق ، وكان كل يوم يذهب إلى المكتب في بروكلين ويعطونه أوراقًا فارغة لفرزها والتوقيع عليها، فيما جعلو هاتفه يتصل بسكرتيرته فقط للتظاهر بانه يعمل “.