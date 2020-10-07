منظمة الصحة العالمية تزف خبرا سارا وتحدد موعدا متوقعا لـ لقاح كورونا

اعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، الثلاثاء، إن لقاح فيروس كورونا قد يكون جاهزا بنهاية العام.

وقال أدهانوم في كلمة أمام اجتماع بالمنظمة، انه “نحتاج اللقاح، وهناك أمل أن يكون لدينا لقاح بنهاية العــام، هناك أمل”.

واضاف، ان “هناك تسعة لقاحات يجري إجراء تجارب عليها بإشراف المنظمة، وتشير التكهنات إلى إمكانية توزيع ملياري جرعة لقاح بنهاية عام 2021”.

وتسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة ما لا يقل عن 1.05 مليون شخصا في العالم منذ ان أبلغ عن ظهور المرض في الصين نهاية كانون الاول الماضي.

وأصيب أكثر من 35.5 مليون شخصا حول العالم بفيروس كورونا المستجد.