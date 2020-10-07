ترامب يعاود العمل في المكتب البيضاوي بعد خروجه من المستشفى

حضر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس إلى المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، وذلك غداة خروجه من المستشفى، حيث تلقى العلاج إثر إصابته بوباء كوفيد 19.

وأكد المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي، لاري كادلو، أن ترامب وصل إلى البيت الأبيض مساء الثلاثاء، متخذا أقصى تدابير الحيطة بشأن الفيروس، في وقت تتزايد الإصابات بفيروس كورونا بين مساعديه.

هذا وكان ترامب قد غادر مستشفى وولتر ريد العسكري الذي عولج فيه على مدى 4 أيام من فيروس كورونا، داعيا الأمريكيين في رسالة مصورة إلى الخروج وعدم الخوف من الفيروس.

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