هذا ما يتناوله “ترامب” للتغلب على فيروس كورونا

رغم مغادرته مركز والتر ريد الطبي العسكري وعودته للبيت الأبيض، لا يزال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يخضع للمراقبة عن كثب ويتلقى العلاج من فيروس كورونا.

ووفقاً لموقع “بيزنيس إنسايدر” يتناول الرئيس ترامب العديد من الأدوية والمكملات الغذائية التي لا تستلزم وصفات طبية، بالإضافة إلى المنشطات والأدوية الأخرى.

ومن أهم العناصر الغذائية التي يتلقاها ترامب، هي فيتامين د، والزنك ومضاد للحموضة يسمى فاموتيدين وميلاتونين وأسبرين، كما نقل أطباء الرئيس لوسائل الإعلام.

وتشير بعض الأدلة العلمية إلى أن فيتامين D قد يساعد في تقوية جهاز المناعة بخاصة لدى لأشخاص الذين يعانون من نقص في المغذيات، انما لا يوجد دليل واضح على أن المكملات الغذائية مثل الزنك والميلاتونين ومضادات الحموضة والأسبرين مفيدة بشكل خاص لعلاج عدوى فيروس كورونا.