الجيش الليبي يعلن محاكمة الصيادين الإيطاليين المحتجزين وفقا للقانون الليبي

بنغازي 8 أكتوبر 2020 (وال) -قال مدير التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، اللواء خالد المحجوب، إن الصيادين المحتجزين في بنغازي منذ بداية الشهر الماضي، سيحاكمون وفقا للقانون الليبي.

وأوضح المحجوب أن سبب اعتقال الصيادين هو خرقهم للمياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخاصة للبلاد، مضيفا أن هذا الأمر تكرر كثيرا في الأعوام السابقة، مبينا أنه تم تسليم الصيادين للنائب العام المختص بهذا النوع من الجرائم، وأن الشرطة فتحت تحقيقا باتباع الإجراءات القانونية، حفاظا على حقوقهم، وسينتدب محام للدفاع عنهم، في حال لم تعين إيطاليا محاميا لهم.(وال بنغازي) س خ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال