برنامج الأغذية العالمي يحصد جائزة نوبل للسلام

منحت لجنة جائزة نوبل للسلام في مؤتمر عقد بمقرها في العاصمة النرويجية أوسلو، برنامج الغذاء العالمي، جائزة نوبل للسلام لهذا العام، الأمر الذي شكل مفاجأة للكثيرين، إذ لم يكن البرنامج ضمن أبرز المرشحين للجائزة.

وجاءت هذه الجائزة تقديرا لجهود برنامج الغذاء العالمي في مكافحة الجوع وتحسين ظروف السلام في المناطق المتضررة من الصراع.

يذكر أن برنامج الغذاء العالمي بدأ العمل بصفة دائمة عام 1965، كأكبر منظمة إنسانية في العالم، تهدف لدعم الأشخاص المتعافين من النزاعات والكوارث.

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