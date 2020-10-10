قرن على نشر أولى روايات أغاثا.. و«غينيس» تضعها على عرش المبيعات

بريطانيا 10 أكتوبر 2020 (وال) وقالت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، إن روايات كريستي هي الأكثر مبيعاً في العالم وإن 2 مليار نسخة من رواياتها البوليسية بيعت على مستوى العالم.

ويعود الفضل في كتابة أولى الروايات البوليسية للمؤلفة أغاثا كريستي، إلى رهان مع شقيقتها، ورغم مرور 100 عام على نشرها لا تزال أعمالها تلقى الإقبال ذاته الذي حظيت به في البداية.

كانت كريستي في الـ30 من عمرها عندما نشرت صحيفة بريطانية رواية «قضية ستايلز الغامضة» على حلقات في فبراير

وصدرت الرواية في كتاب في أمريكا في أكتوبر ثم في بريطانيا في العام التالي.

وقال جيمس بريتشارد ابن حفيدها «حققت ذلك وهي امرأة في وقت لم تكن فيه النساء في ذلك الوقت يفعلن ذلك، وأعتقد أن هذا شيء غير عادي يستحق… فرحة عارمة به»

وأضاف أنه يعتقد أن كريستي التي توفيت في 1976 ،لم تكن تتوقع أن تكون الكتابة مصدر دخل تعيش عليه وأن الكتابة كانت بالنسبة لها في البداية مجرد متعة.

وتغير ذلك برهان مع شقيقتها دفعها لكتابة روايتها الأول،حيث أخبر بريتشارد إن شقيقتها راهنتها أنها لا تستطيع كتابة كتاب ونشره. وكتبت كريستي أيضا 19 مسرحية أشهرها «مصيدة الفئران» التي افتتحت في 1952 وتوقف عرضها للمرة الأولى في مارس بسبب جائحة «كوفيد-19( وال ـ بريطانيا) ح م

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