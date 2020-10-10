ليبيا نيوز

إفريقيا تحتاج إلى 1.2 ترليون دولار حتى 2023 لمكافحة كورونا

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

صرحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، أن الدول الإفريقية بحاجة إلى تمويل بقيمة تريليون ومئتي مليار دولار حتى عام ألفين وثلاثة وعشرين، للتغلب على الأزمة الناجمة عن وباء كورونا، مؤكدة أن النقص في التمويل يبلغ حاليا ثلاثمئة وخمسة وأربعين مليار دولار.

وقالت جورجييفا في لقاء افتراضي خصص للتعبئة من أجل إفريقيا، إن المنطقة تواجه حاليا فجوة في التمويل؛ لأن التزامات المقرضين الرسميين بشكل ثنائي والمؤسسات الدولية تغطي أقل من ربع الاحتياجات المتوقعة، بينما لا تزال رؤوس الأموال الخاصة محدودة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • الأدرات في حكومات الدول الافريقية اصبحتً على وعي وادراك ان هذه الأمراض مفتعلة من الكاتب الاوروبي فقط لمحاولة لنشر الأمراض في الدول الغنية مثل الدول الافريقية –
    واكدت بعض المصادر التحقيقات ان هذه الأمراض لم يكن لها وجود الا بعد دخول الاستعمار الاوروبي للدول الافريقية والتخريب المتعمد لأمن هذه الدول سواء الموارد الطبيعية او الحيوانات البرية والبيءة الطبيعية –
    وعلى ذلك – قررت بعض الادارات الحكومية والعسكرية في دول أفريقية بتجميد المصالح الأوروبية داخل تلك الدول وتخصيص الثروات الطبيعية الخاصة بالدول الافريقية للقطاع العام لهذه الدول لتحسين نشاطها الاقتصادي والزراعي والطبيعي وانشاء المحميات الطبيعية لحماية الحيونات البرية من الصيد او القتل – بموظفين متخصصين من تلك الدول وطرد جميع العمالة القادمة من الدول الاخرى – لتوظيف الموظفين والعمال المحليين وتحسين معاشاتهم المالية وتوفير الضمان الصحي الخاص بهم ودولهم وتوظيف التمريض والأطباء من الموظفين المحليين وتحسين اداء معاملهم الطبية دون اي تدخلات – من اي دول خارحية سواء أوروبية او غيرها . وستقوم بتحويل كل المصالح الأوروبية والموارد الطبيعية في دولهم الى قطاعات محلية داخل دولهم وتحسين اقتصاد المتعلق بدولهم وحمايته عسكريا من أي تدخلات خارجية .
    ومنع او قطع التصدير للموارد الطبيعية للخارج باي جهات قبل تحسين التوظيف الداخلي لمواطنيهم . بعد الاطلاع على قرار الاتحاد الأفريقي – عاى الجراءم الطبية وجراءم قتل الحيوانات الطبيعية وتلويث السواحل البحرية وتسميم المرضى من طرف منطمة الصحة الاجرامية . والآتحاد الاوروبي الذي يتدخل في شءون دولهم . ويهجر عمالهم وموظفيهم دون دفع اي اجور – كما حصل لموظفي افريقيا في لبنان ومصر وتونس ومنع هبوط طاءرات مدنية لدولة غانا داخل مطارات لبنان للعودة بمواطنيهم لبلادهم .

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  • السيارات الأفريقية ـ تجتاح الطرقات في الدول الافريقية وتقدم كأمتيازات للموظفين في الموسسات الخدمية العامة في أفريقيا .

    African cars – sweep the roads in African countries and provide as benefits to employees of public service establishments in Africa.
    .youtube.com/watch?v=K5I0RpIUe0M

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