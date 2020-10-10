إفريقيا تحتاج إلى 1.2 ترليون دولار حتى 2023 لمكافحة كورونا

صرحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، أن الدول الإفريقية بحاجة إلى تمويل بقيمة تريليون ومئتي مليار دولار حتى عام ألفين وثلاثة وعشرين، للتغلب على الأزمة الناجمة عن وباء كورونا، مؤكدة أن النقص في التمويل يبلغ حاليا ثلاثمئة وخمسة وأربعين مليار دولار.

وقالت جورجييفا في لقاء افتراضي خصص للتعبئة من أجل إفريقيا، إن المنطقة تواجه حاليا فجوة في التمويل؛ لأن التزامات المقرضين الرسميين بشكل ثنائي والمؤسسات الدولية تغطي أقل من ربع الاحتياجات المتوقعة، بينما لا تزال رؤوس الأموال الخاصة محدودة.

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