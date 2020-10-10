حرائق كبيرة في لبنان وسوريا وفلسطين المحتلة

اشتعلت النيران في مناطق عديدة من لبنان وسوريا وفلسطين المحتلة، مخلفة أضرارا في مساحات واسعة النطاق، وسط صعوبات كبيرة تعرقل جهود إخماد الحرائق.

وقالت مديرية الدفاع المدني بوزارة الداخلية اللبنانية، إن عناصرها عملوا منذ ليل الخميس على إخماد النيران في مساحات شاسعة من الأحراش في العديد من المناطق، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية.

ولفتت المديرية في بيانها إلى أن الدفاع المدني يواصل العمل للسيطرة على النيران في مناطق أخرى جنوب لبنان، بسبب ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الموسمية واشتداد سرعة الرياح.

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