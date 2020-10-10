أذربيجان وأرمينيا تتبادلان الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار

تبادلت أرمينيا وأذربيجان الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار في ناغورنو كره باخ، بعد ساعات من دخول الهدنة المعلنة بين البلدين حيز التنفيذ صباح اليوم، عقب أسبوعين من المعارك الكثيفة في الإقليم المتنازع عليه.

وبينما اتهمت باكو نظيرتها يريفان بخرق وقف إطلاق النار، وجهت أرمينيا في المقابل اتهامات لأذربيجان بتجاهل وقف النار الذي جرى الاتفاق عليه في موسكو.

وقال مسؤول أرمني إن صواريخ أذرية قصفت عاصمة ناغورنو كره باخ قبل سريان وقف إطلاق النار، في محاولة لتغيير الوضع العسكري على الأرض، وطالب الرئيس الأرمني حلف الناتو بالضغط على تركيا لوقف دعمها العسكري لأذربيجان.

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