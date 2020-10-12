تونس تستضيف ملتقى الحوار السياسي الليبي في نوفمبر المقبل

طرابلس 13 أكتوبر 2020 (وال) -أعلنت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، أن تونس ستستضيف ملتقى الحوار السياسي الليبي الموسع والشامل مطلع نوفمبر المقبل.

وقالت إن “الملتقى سيبدأ في الـ26 من أكتوبر الجاري، باجتماعات تمهيدية عبر الاتصال المرئي، فيما ستستضيف تونس الاجتماع المباشر الأول مطلع نوفمبر المقبل”.

وأوضحت، أن “الملتقى يهدف لتحقيق رؤية موحدة حول ترتيبات الحكم التي ستفضي لإجراء انتخابات في أقصر إطار زمني”.

وأضافت: “سيتم اختيار المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي من مختلف المكونات الرئيسية للشعب، بشرط عدم توليهم أي مناصب تنفيذية لاحقا”.

ولفتت وليامز، إلى أن “الملتقى سيعقد وفق صيغة مختلطة نظرا لجائحة كورونا، بحيث تكون هناك جلسات عبر الاتصال المرئي وأخرى مباشرة”.(وال طرابلس) س خ.

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