فوز مطوري المزادات التجارية بجائزة نوبل للاقتصاد



ستوكهولم 12 أكتوبر 2020 (وال) -أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم اليوم الإثنين، عن فوز الأمريكيين باول ميلجروم، وروبرت ويلسون، بجائزة نوبل للعلوم الاقتصادية لعام 2020، عن عملهما الحديث في تطوير المزادات العلنية التجارية.

وأوضحت لجنة الحكام، أن الثنائي تم تكريمه “للتحسينات التي أجروها لنظرية المزاد وابتكارهما أشكالا جديدة للمزادات”.

وشهد العام الماضي تكريم ثلاثة من الاقتصاديين المقيمين في الولايات المتحدة وهم؛ أبهيجيت بانيرجي، وإستر دوفلو، ومايكل كريمر، لعملهم في التخفيف من حدة الفقر في العالم.

وتبلغ قيمة جائزة الاقتصاد 10 ملايين كرونة (1.1 مليون دولار) هذا العام، وهي نفس قيمة جوائز نوبل الأخرى الممنوحة للطب والفيزياء والكيمياء والأدب والسلام، والتي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن جائزة نوبل للاقتصاد، والتي لم تكن واحدة من الجوائز الأصلية المذكورة في وصية نوبل ، تسمى رسميا جائزة بنك السويد المركزي في العلوم الاقتصادية، وأسسها ومولها البنك المركزي السويدي، ومنحت لأول مرة في عام 1969.

وخلال 50 عاما ومنذ ظهور جائزة نوبل في مجال الاقتصاد للنور فاز بها 84 شخصا، حيث منحت الجائزة في بعض الأعوام مناصفة بين شخصين أو ثلاثة، وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة البلدان التي فازت بجائزة نوبل الاقتصادية، حيث فاز 61 اقتصاديا أمريكيا بالجائزة منذ نشأتها، وتنوعت المجالات التي منحت فيها الجائزة، لكن “الاقتصاد الكلي” يعتبر أكثر المجالات الاقتصادية حصولا على الجائزة.

وقال المنظمون إن احتفالات توزيع الجوائز هذا العام، والتي تقام تقليديا في 10 ديسمبر، والذي يوافق ذكرى وفاة نوبل، تم تقليصها بسبب جائحة فيروس كورونا.( وال ستوكهولم) س خ.

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